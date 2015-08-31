Широкіно не має ніякої військової цінності - Муженко

Про це він сказав в інтерв'ю DT.UA.

"Можлива демілітаризація Широкіно набуває певного резонансу тільки тому, що зимовий наступ на цей населений пункт було більше піар-акцією, ніж військовою операцією. Нам це створило більше проблем, ніж принесло користі. І ми їх досі не можемо вирішити. Про Широкіно чомусь знає весь світ, хоча військової цінності воно не має", - сказав він.

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Муженко пояснив, що в українських сил є лінія оборони на висотах за Широкиним, і контроль над цими висотами дозволяє успішно реагувати на загрози Маріуполю.

Як повідомляв УНІАН раніше, начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що українська армія має достатній потенціал і досить навчена для того, щоб вести як оборонні, так і наступальні дії.