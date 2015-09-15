Бойовики посилили вогневу активність, зосередивши її на кількох напрямках - штаб

19:18, 15 вересня 2015
Війна
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Сьогодні, 15 вересня, російсько-терористичні угруповання дещо посилили активність, продовжуючи обстріли позицій сил АТО.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.

Стало відомо, що на Луганщині близько 3 ночі зі стрілецької зброї бойовики відкрили вогонь по нашому опорному пункту у Кримському. А о 13.10 також зі стрілецької зброї обстріляли українські позиції неподалік населеного пункту Желобок. 

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У районі Маріуполя близько 10 години злочинці з 82-міліметрового міномета били по українських позиціях у Чермалику та з гранатомета по Гнутовому. 

"На Донецькому напрямку бойовики з 15 години і до 16.30 вели вогонь з гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО в Мар’їнці. А близько 16 години, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші підрозділи в Луганському, що на Артемівському напрямку", - йдеться у повідомленні штабу. 

Проте, незважаючи на певну активізацію противника, Збройні сили України суворо дотримуються мирних домовленостей та не піддаються на провокації ворога.

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