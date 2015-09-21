За час АТО на Донбасі 271 військовий пропав безвісти, 76 потрапили в полон
14:45, 21 вересня 2015Війна
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76 солдат, сержантів і офіцерів, знаходяться в полоні.
Ілюстративна фотографія / Facebook
З початку проведення Антитерористичної операції на сході України зник безвісти 271 військовослужбовець Збройних сил України.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Ігор Воронченко.
«Зниклих без вісти на обліку 271 особа. 76 солдат, сержантів і офіцерів, знаходяться в полоні», - сказав він.
76 українських військовослужбовців досі перебувають у полоні бойовиків
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