За час проведення АТО загинуло 1930 військових ЗСУ - департамент соцполітики Міноборони

23:34, 10 липня 2015
Війна
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Під час проведення антитерористичної операції загинуло 1930 військових, які служили у Збройних силах України.

http://mignews.com.ua/

Про такі дані станом на 9 липня повідомив директор департаменту соціальної й гуманітарної політики Міноборони Валентин Федичев в ефірі програми Шустер Live, передає Українська Правда.

За його словами, родини 1593 осіб отримали у зв'язку з цим одноразову допомогу у розмірі 609 тисяч гривень.

Федичев також підкреслив, що можливість отримання матеріальної допомоги від держави сім'ями загиблих добровольців та волонтерів ще потрібно закріпити на законодавчому рівні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за період проведення антитерористичної операції станом на 14 травня 2015 року загинуло 149 та поранено 657 військовослужбовців Національної гвардії України.

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