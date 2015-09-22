Бойовики тричі порушили режим тиші поблизу лінії розмежування - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Однак тричі бойовики вдалися до збройних провокацій, відкриваючи вогонь на своїй території поблизу лінії розмежування.

"На артемівському напрямку близько 21:00 бойовики зі стрілецької зброї з боку населеного пункту Шуми відкривали вогонь у напрямку українського опорного пункту у селищі Кірове. Також майже о 22:00 найманці били з гранатомета і стрілецької зброї неподалік Золотого. А о 23:45 великокаліберні кулемети окупантів працювали поблизу Майорска", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні, з опівночі і до 6 ранку, в зоні АТО зберігалася повна тиша, додали у штабі.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 21 вересня, з опівночі до 18:00 обстрілу українських позицій не було, тиша зберігалася на території ворогуючих сторін уздовж всієї лінії розмежування. За оперативною інформацією, обстріл українських позицій, які відбувалися останні кілька днів, здійснювали нікому не підконтрольні бандформування.