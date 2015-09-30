Плотницький підписав угоду про відведення озброєння калібром менше 100 мм

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Представник так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький на переговорах у Мінську підписав угоду про відвід озброєння калібром менше 100 мм від лінії зіткнення на Донбасі.

Читайте такожГолова СММ ОБСЄ вітає домовленість про відведення озброєння калібру менше 100 мм

Раніше УНІАН повідомляв, що ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко підписав договір про відвід у Донбасі озброєння калібру менше 100 мм.

Нагадаємо, напередодні в Мінську Тристороння контактна група на чолі представників України, ОБСЄ та Росії підписали угоду про відвід озброєнь від лінії зіткнення калібром менше 100 мм.