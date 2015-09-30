Плотницький підписав угоду про відведення озброєння калібром менше 100 мм
23:34, 30 вересня 2015Війна
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Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький підписав угоду про відведення озброєння калібром менше 100 мм.
Плотницький підписав угоду про відведення озброєння / youtube.com
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Представник так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький на переговорах у Мінську підписав угоду про відвід озброєння калібром менше 100 мм від лінії зіткнення на Донбасі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко підписав договір про відвід у Донбасі озброєння калібру менше 100 мм.
Нагадаємо, напередодні в Мінську Тристороння контактна група на чолі представників України, ОБСЄ та Росії підписали угоду про відвід озброєнь від лінії зіткнення калібром менше 100 мм.
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