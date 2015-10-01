Червоний Хрест відновив діяльність у "ЛНР" після отримання акредитації "місцевої влади"

Про це УНІАН повідомив представник МКЧХ зі зв'язків з громадськістю Ашот Астабацян.

«У Луганську ми отримали дозвіл на тимчасове відновлення нашої діяльності, і ми сподіваємося, що незабаром це питання буде вирішене остаточно», - заявив він.

Також він висловив надію, що МКЧХ відновить свою діяльність і в так званій «ДНР» на постійній основі після завершення формальностей та адміністративних процедур та обговорень, які наразі ведуться.

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При цьому Астабацян не погодився з припущенням, що, надіславши документи на ведення своєї статутної діяльності на окупованій території, МКЧХ тим самим визнав юрисдикцію самопроголошеної «ЛНР».

«Я про юрисдикції взагалі не говорив... ми працюємо в багатьох конфліктних зонах по всьому світу. Адміністративні процедури, їхнє оформлення – це частина нашої діяльності. Коли висуваються такі вимоги, це завжди робиться прозоро і відкрито, і для нас дуже важливо мати можливість продовжувати нашу гуманітарну діяльність, тому що люди потребують цієї діяльності», - додав делегат.

Як повідомлялася, раніше бойовики заявили про заборону в "ДНР" і "ЛНР" гуманітарної діяльності ООН та інших організацій без їхньої «акредитацій».