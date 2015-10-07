Жертвами небойових втрат серед українських військових з початку 2014 року стали 597 осіб
Кількість небойових втрат за 2014-2015 роки становить 597 військовослужбовців.
Про це свідчать дані Міністерства оборони України, надані на запит громадської організації "Центр UA".
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Серед них 171 людина вчинила самогубство, 137 - жертви нещасного випадку, 64 - вбиті іншими військовослужбовцями, 26 - вбиті цивільними, 112 з них загинули у ДТП, 87 осіб загинули через порушення заходів безпеки, з них 66 – через неналежне поводження зі зброєю та боєприпасами.
Міністерство оборони України надало відповідь на запит щодо кількості небойових втрат серед військовослужбовців. За ін...Posted by Доступ до Правди on 7 октября 2015 г.
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