Жертвами небойових втрат серед українських військових з початку 2014 року стали 597 осіб

Про це свідчать дані Міністерства оборони України, надані на запит громадської організації "Центр UA".

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Серед них 171 людина вчинила самогубство, 137 - жертви нещасного випадку, 64 - вбиті іншими військовослужбовцями, 26 - вбиті цивільними, 112 з них загинули у ДТП, 87 осіб загинули через порушення заходів безпеки, з них 66 – через неналежне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Міністерство оборони України надало відповідь на запит щодо кількості небойових втрат серед військовослужбовців. За ін... Posted by Доступ до Правди on 7 октября 2015 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що за період проведення АТО під час бойових дій загинули 1 тис. 757 військовослужбовців Збройних сил України.