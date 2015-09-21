Від початку АТО у боях загинули 1757 військових - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Ігор Воронченко.

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«За весь період проведення АТО, включаючи анексію Криму, офіційно втрат - 1915 осіб, з них бойових - 1757 осіб - безповоротні. Санітарні втрати - 7 тис. 53 людини, з них бойові - 5 тис. 547 осіб», - сказав він.