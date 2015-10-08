Сили АТО готуються до другої черги відведення артилерії, незважаючи на обстріл бойовиків

Про це повідомив речник АТО у Луганській області підполковник Руслан Ткачук на своєму офіційному сайті.

«З 7.00 7 жовтня до 07.00 8 жовтня на Луганському напрямку - перемир’я, а на Артемівському (Попаснянський район) зафіксовано грубе порушення бойовиками т.з. «ЛНР» режиму припинення вогню. Зокрема, вчора о 12.25 військовослужбовці та працівники Держмінтранспорту між с.Троїцьке Попаснянського району та с.Калинове, підконтрольним НЗФ «ЛНР», які здійснювали будівельні роботи зі зміцнення фортифікаційних споруд, були обстріляні з напрямку Калинового», - зазначив він.

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За словами Ткачука, російські найманці здійснили два постріли з ПТУР, один з яких влучив в екскаватор «Геов 4421» на базі автомобіля «КРАЗ 255». Унаслідок цього було поранено чотирьох військовослужбовців ЗСУ, уродженців Київської, Сумської та Харківської областей. Два захисники України отримали легкі поранення, два - середньої важкості. Їх доставлено до травматологічного відділення ЦМЛ м. Бахмут Донецької області. Українські військовослужбовці у відповідь вогонь не відкривали. На місці події працювали спостерігачі ОБСЄ та ООН.

Також речник повідомив, що вчора керівник української сторони у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Борис Кременецький провів телефонну розмову із заступником глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом, який підтвердив факт отримання міжнародними спостерігачами матеріалів обстрілу українських бійців у районі Троїцького. Опрацьовується питання проведення екстреної зустрічі Трихсторонньої контактної групи. Обстріл між Троїцьким та Калиновим став єдиним випадком порушення мирних домовленостей НЗФ з 30 вересня цього року.

«На Луганському напрямку триває підготовка до другої черги з відведення від лінії розмежування артилерії (протитанкових гармат Д-48 та Д-44 калібру 85 міліметрів). Водночас моніторинг-офіцери ОБСЄ продовжують верифікацію, перевіряються індивідуальні заводські номери та місця передислокації танків Т-64 та Т-72. Нагадаю, вони відведені від передової на відстань не менше 15 кілометрів», - заявив речник АТО в Луганській області.

Також на полігонах Луганщини продовжуються навчання з вогневої підготовки. Навички стрільби зі стрілецької зброї, РПГ вдосконалюють молоді солдати шостої хвилі мобілізації. На цьому тижні планується навчальна стрільба з танків та артилерії.

Триває відновлення ліній комунікацій та інфраструктури регіону. Зокрема, за координації групи цивільно-військового співробітництва ЗС України працюють ремонтні бригади з відновлення електро- та газопостачання у прифронтових селах Новоайдарського та Станично-Луганського районів. Роботу ремонтників забезпечують військові сапери, додав речник.