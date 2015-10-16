У Торезі бойовики обладнали танковий полігон - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційне спротив".

Крім того, за даними групи, на Маріупольському напрямку на північ від села Саханка у бік сіл Комінтернове і Гнутове помічено переміщення кількох армійських вантажівок з особовим складом у супроводі двох БТР-80.

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В районі Бахмутської траси бойовики також проводять активні переміщення особового складу і бронетехніки.

"В районі н. п. Горлівка зафіксовано переміщення в бік Єнакієвого 4 танків і 2 БМП-2 зі складу резервної групи "батальйону", що дислокується на південних околицях міста", - йдеться в повідомленні.

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Також, наголошує ІС, поповнюються бронетехнікою підрозділи бойовиків, розгорнуті на південь від Донецька. В районі селища Кутейникове зафіксовано колону бронетехніки (8 одиниць ББМ).

Бойовики відвели бронетехніку за трасу Тельманове - Новоазовськ. Відзначається як мінімум кілька районів її концентрації північніше Новоазовська.

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"По лінії н. п. Первомайськ – Кіровськ – Бердянка терористи обладнали проміжні позиції. Зазначено як мінімум 10 одиниць різноманітних ББМ", - повідомляє "Інформаційний спротив".

Також група зафіксувала передислокацію на полігон бойовиків поблизу Лутугиного підрозділу з так званої ОМСБР "Одеса" загальною чисельністю до 200 осіб. В процесі бойової підготовки використовується як штатна бойова техніка підрозділів, так і раніше зосереджена на території "навчального центру".