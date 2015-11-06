У Секторі "М" завершили відведення озброєння калібром менше 100 мм

Озброєння відводилось із трьох напрямків на визначену Мінськими домовленостями відстань – 15 і більше км.

«Процес відбувався синхронно з бойовиками. Контроль виконання ними цих зобов’язань здійснювали представники місії ОБСЄ», - повідомляють у штабі.

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Зараз підрозділи сектору здійснюють обслуговування техніки та озброєння і готуються до зими.

Як повідомляв УНІАН, процедура відводу танків і артилерії, калібром менше 100 мм від лінії зіткнення, розпочалась у секторі «М» з 21 жовтня. Першими на запасні позиції перемістили танки, за тиждень - гармати.