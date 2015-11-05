Бойовики обстріляли Опитне, Авдіївку та Піски всупереч Мінським домовленостям - штаб АТО

Про це повідомив прес-центр Антитерористичної операції у Facebook.

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За даними прес-центру, як і декілька попередніх днів бойовики продовжують вести провокаційні обстріли наших позицій.

"Сьогодні, розпочинаючи з 8:50 до 18:00 російсько-терористичні найманці з стрілецької зброї обстрілювали Опитне, Авдіївку та Піски. Крім того, по Опитному та Красногорівці працював АГС, а по Авдіївці - снайпер. В той час, коли українська сторона відповідно до Мінських домовленостей відводить озброєння, у тому числі міномети, терористи ведуть обстріли житлових кварталів із забороненої зброї", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що у Сватовому військові сапери продовжують ліквідовувати наслідки катастрофи, за сьогодні оглянули 2,5 гектари прилеглої території. Знищено 2348 вибухонебезпечних предметів.