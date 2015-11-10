Вперше за час затишшя бойовики обстріляли міські квартали Попасної – Тука

Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, передає прес-служба Луганської ОВЦА.

Читайте такожУ Донецьку українська розвідка зафіксувала колонну з 20 танків бойовиків

"Увечері 9 листопада з 20:55 до 21:00 терористи з боку міста Первомайська (підконтрольне так званій "ЛНР") здійснили два постріли з 80-мм мінометів. Снаряди лягли в районі 19-го блокпосту безпосередньо на території міста Попасної", - йдеться в повідомленні.

"На щастя, обійшлося без жертв. Уперше, за час затишшя, снаряди залетіли на територію густонаселеного пункту. Такі нахабні періодичні нічні обстріли направлені в першу чергу на те, щоб спровокувати наших військових", – додав Георгій Тука.

Нагадаємо, сьогодні вранці у штабі АТО повідомили, що бойовики активізували обстріли зі зброї калібром 120-мм, порушуючи Мінські домовленості.