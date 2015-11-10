Терористи за добу збільшили кількість обстрілів, застосовують заборонені 120-мм міномети - штаб

Про це на своїй сторінці у повідомляє прес-центр АТО.

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Так, на Донецькому напрямку вони з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 11 разів обстрілювали Піски, 7 разів Опитне, 4 рази відкривали вогонь по Мар’їнці, 3 рази - по Авдіївці, 3 рази - по Красногорівці. З стрілецької зброї вели вогонь у бік Невельського і Кам’янки, а з озброєння БМП-2 та зенітних установок по Верхньоторецькому.

За даними прес-центру, на Артемівському напрямку, всупереч Мінським домовленостям, російсько-терористичні найманці двічі відкривали вогонь з 120 мм мінометів по Попасній та Богуславському.

Розпочинаючи з 18 години вечора терористи 33 рази відкривали провокаційний вогонь у бік наших позицій. На Донецькому нап... Posted by Прес-центр АТО on 9 листопада 2015 р.

Крім цього, як зазначається, терористи з гранатометів чотири рази вели прицільний вогонь по нашим військовим в районі Новгородського та Мар’їнки, а на Маріупольському напрямку по Широкиному застосували не лише гранатомети та стрілецьку зброю, а й заборонені Мінськими домовленостями 82 мм міномети.

Після 01.05 у зоні проведення АТО було тихо.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України один український військовослужбовець загинув і шестеро зазнали поранень.