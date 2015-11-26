СЦКК: бойовики "ДНР" сьогодні ввечері застосували "Град"

Про це повідомляє українська сторона спільного центру з контролю і координації, передає пресс-центр АТО.

"Ввечері 25 листопада, НЗФ ОРДО здійснили чергову провокацію, застосувавши РСЗВ БМ-21 «Град», які мали бути відведені згідно з Мінськими домовленостями. Починаючи з 20.04 протягом 20 хвилин було здійснено спочатку одиночні пуски, а потім залп РСЗВ БМ-21 «Град» з району населеного пункту Спартак в сторону населеного пункту Горлівка. Загалом було випущено більше 20 ракет. Обидва населених пункти знаходяться під контролем бойовиків", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що метою даної провокації є чергова цинічна спроба дискредитації ЗС України та підтвердження небажання бойовиків ОРДО виконувати Мінські домовленості. Намагання підрозділів ЗС України дотримуватись режиму тиші цієї доби були зірвані провокаціями бойовиків.

"Підрозділи ЗС України готові адекватно реагувати на будь-які провокації бойовиків та спроможні дати гідну відсіч ворогові", - наголосили в прес-центрі АТО.

СЦКК: Бойовики НЗФ ОРДО застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» Українська сторона СЦКК заявляє, що... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, November 25, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що у середу ввечері бойовики обстрілювали Горлівку на Донеччині. Провокативний обстріл вівся із окупованого Спартака.