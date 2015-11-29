Під Донецьком бойовики обстріляли цивільний автомобіль, важко поранивши одну особу
17:11, 29 листопада 2015Війна
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У Донецькій області терористи відкрили вогонь по цивільному автомобілю, який рухався трасою з Маріуполя до Донецька, важко поранивши при цьому чоловіка 1972 року народження.
REUTERS
Як повідомили УНІАН Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області, жінка, яка була в автомобілі, не постраждала.
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Встановлено, що, не доїжджаючи блокпосту терористів «ДНР», автомобіль почав розвертатися. Терористи відкрили по машині стрілянину з вогнепальної зброї.
Пораненого доставлено до Волноваської центральної районної лікарні.
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