Під Донецьком бойовики обстріляли цивільний автомобіль, важко поранивши одну особу

Як повідомили УНІАН Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області, жінка, яка була в автомобілі, не постраждала.

Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО поранений один військовослужбовець - АП

Встановлено, що, не доїжджаючи блокпосту терористів «ДНР», автомобіль почав розвертатися. Терористи відкрили по машині стрілянину з вогнепальної зброї.

Пораненого доставлено до Волноваської центральної районної лікарні.