На трасі Донецьк-Запоріжжя бойовики обстріляли авто з мирними жителями, поранено 3 особи
В Донецькій області, на трасі Донецьк-Запоріжжя, близько 11.30 бойовики обстріляли автомобіль з двома жителями м. Курахово і дівчиною з Донецька, який рухався з окупованої території.
Як повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області, до лікарні м. Курахово з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлені три особи з осколковими пораненнями, дівчина 1995 року народження і два чоловіки 1967 і 1989 років народження.
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"Громадяни проїхали останній блокпост "ДНР". Бойовики пропустили автомобіль і навздогін відкрили вогонь по території. Машина потрапила під обстріл на під'їзді до блокпоста ВСУ. Поранені госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.15, ч. 2 ст.115 "Замах на вчинення навмисного вбивства".