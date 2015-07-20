На трасі Донецьк-Запоріжжя бойовики обстріляли авто з мирними жителями, поранено 3 особи

Як повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області, до лікарні м. Курахово з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлені три особи з осколковими пораненнями, дівчина 1995 року народження і два чоловіки 1967 і 1989 років народження.

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"Громадяни проїхали останній блокпост "ДНР". Бойовики пропустили автомобіль і навздогін відкрили вогонь по території. Машина потрапила під обстріл на під'їзді до блокпоста ВСУ. Поранені госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.15, ч. 2 ст.115 "Замах на вчинення навмисного вбивства".