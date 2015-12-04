Бойовики продовжують спроби проникнути в тили сил АТО - ІС

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Активне ведення наземної розвідки противником спостерігається на ділянці на північ від Авдіївки, на ділянці Мар'їнка – Красногорівка, між Гранітним і Докучаєвськом, - зазначив він.

Тимчук також повідомив, що протягом доби російсько-терористичні війська на Донбасі неодноразово відкривали вогонь як по позиціях українських військ, так і по населених пунктах, які знаходяться під контролем України.

"У ході обстрілів бойовики, крім стрілецького озброєння, застосовували гранатомети, міномети (в основному 82-мм), кілька разів вівся вогонь із ЗУ-23-2, один раз – зі штатного озброєння БМП-2. Обстрілювалися позиції сил АТО в районі н. п. Мар'їнка, Піски, Красногорівка, Опитне, Авдіївка, Шуми, Зайцеве, Майорск, Широкине", - написав він.

За даними ІС, фіксуються активні переміщення оперативних груп терористів на ділянці від Новгородського до н. п. Дача і Гладосове (на північ і північний-захід від Горлівки). Також пересування кількох невеликих груп піхоти противника спостерігалося й на ділянках у районі Новотошківське – Кримське, Станиця Луганська.

"На деяких ділянках бойовики продовжують спроби потайного виходу на нейтральну смугу, зближення з опорними пунктами й блокпостами сил АТО з метою їх обстрілу з дальності ефективного вогню", - зазначив він.

Тимчук повідомив, що з позицій у районі Спартака бойовики відкривали вогонь із мінометів (82-мм) по н. п. Опитне і на південь. У районі н. п. Піски, Зайцеве, Шуми терористи застосували ЗУ-23-2 і АГС-17. Зі стрілецької зброї (короткий, неприцільний обстріл і відхід) бойовики кілька разів обстріляли позиції українських військ на ділянці від Санжарівки, в районі н. п. Щастя, Широкине, на південь від Гранітного (в останньому випадку зафіксовано використання терористами 82-мм міномета).