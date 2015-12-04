Бойовики вночі майже дві години обстрілювали Новгородське з гранатометів - штаб АТО

З 18 години вчорашнього дня до 6 ранку терористи продовжили провокаційні обстріли українських позицій.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Зазначається, що вогонь вівся на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках.

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"З гранатометів та стрілецької зброї найманці обстрілювали Авдіївку, Опитне, Новгородське та Піски. По Новгородському вночі загарбники майже дві години гатили з гранатометів, стрілецької зброї, а також 82-мм мінометів", - йдеться у повідомленні.

Також терористи обстрілювали із гранатометів різних типів та стрілецької зброї Луганське, Зайцеве та Широкине. У штабі зазначили, що загалом за цей період відбулося 14 обстрілів.