Бойовики вночі майже дві години обстрілювали Новгородське з гранатометів - штаб АТО
Також терористи обстрілювали із гранатометів різних типів та стрілецької зброї Луганське, Зайцеве та Широкине.
З 18 години вчорашнього дня до 6 ранку терористи продовжили провокаційні обстріли українських позицій.
Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.
Зазначається, що вогонь вівся на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках.
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"З гранатометів та стрілецької зброї найманці обстрілювали Авдіївку, Опитне, Новгородське та Піски. По Новгородському вночі загарбники майже дві години гатили з гранатометів, стрілецької зброї, а також 82-мм мінометів", - йдеться у повідомленні.
Також терористи обстрілювали із гранатометів різних типів та стрілецької зброї Луганське, Зайцеве та Широкине. У штабі зазначили, що загалом за цей період відбулося 14 обстрілів.
З 18 години вчорашнього дня до 6 ранку терористи продовжили провокаційні обстріли наших позицій. Вогонь вівся на Донецьк...Posted by Прес-центр штабу АТО on 3 грудня 2015 р.