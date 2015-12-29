Розвідка озвучила кількість російських військових в окупованому Комінтерновому

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

«На сьогодні ситуація у Комінтерново лишається стабільно-напруженою. Станом на 29 грудня, у населеному пункті перебуває до роти зі складу 9 окремого мотострілецького полку першого армійського корпусу чисельністю близько 100 осіб. Частина особового складу, перевдягнута у цивільну форму одягу і видає себе за місцеве населення», - повідомив він.

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За словами Скібіцького, окупаційні війська розмістились у будівлях населеного пункту.

Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка встановила, що в захопленому Комінтерновуму знаходиться рота 9-го окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) 1 АК Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ. Крім того, в районах Заїченка та Нової Таврії знаходиться до двох рот зі складу 1 і 2 мотострілкових батальйонів полку.