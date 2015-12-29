Розвідка озвучила кількість російських військових в окупованому Комінтерновому
Ситуація у Комінтерновому залишається стабільно напруженою, на сьогодні там перебувають близько 100 російських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
«На сьогодні ситуація у Комінтерново лишається стабільно-напруженою. Станом на 29 грудня, у населеному пункті перебуває до роти зі складу 9 окремого мотострілецького полку першого армійського корпусу чисельністю близько 100 осіб. Частина особового складу, перевдягнута у цивільну форму одягу і видає себе за місцеве населення», - повідомив він.
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За словами Скібіцького, окупаційні війська розмістились у будівлях населеного пункту.
Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка встановила, що в захопленому Комінтерновуму знаходиться рота 9-го окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) 1 АК Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ. Крім того, в районах Заїченка та Нової Таврії знаходиться до двох рот зі складу 1 і 2 мотострілкових батальйонів полку.