Бойовики продовжують зазнавати втрат у зоні АТО: 6 загиблих, 9 поранених - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка констатує, що ситуація в зоні проведення Антитерористичної операції залишається складною. Продовжується вогневий вплив на сили АТО.

28 грудня ц.р. здійснено 33 обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів та 82-мм мінометів, з них: 16 – Луганське, Майорськ, Новгородське, Шуми (Слов’янський напрямок), 15 – Авдіївка, Опитне, Піски (Донецький напрямок), два – Чермалик (Маріупольський напрямок). У районі Зайцеве відбулось бойове зіткнення.

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Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Первомайськ та Горлівка забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів та артилерійських систем.

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Протягом доби зусилля противника зосереджувались на: постачанні озброєння та військової техніки, нарощуванні логістичного забезпечення підрозділів 1 та 2 АК; інженерному обладнанні місцевості на Донецькому напрямку; організації прихованого управління військами; веденні розвідки та підготовці диверсійних розвідувальних груп з метою активізації диверсійної діяльності в тилу сил АТО, а також на налагодженні виробництва озброєння.

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Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка встановила, що в захопленому Комінтерновуму знаходиться рота 9-го окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) 1 АК Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ. Крім того, в районах Заїченка та Нової Таврії знаходиться до двох рот зі складу 1 і 2 мотострілкових батальйонів полку.