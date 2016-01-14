Сили АТО відбили атаку бойовиків під Горлівкою – Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«З метою уточнення бойового порядку й виявлення вогневих точок українських військ терористи пробралися до передових позицій сил АТО на захід від Зайцевого і зав'язали бій. Одержавши гідну відсіч, окупанти змушені були відійти на вихідні позиції, застосувавши для прикриття 82-мм міномети і ЗУ-23-2», - написав він.

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За даними Тимчука, неприцільний вогонь терористів фіксувався в районі Мар'їнки, Гранітного, Старомихайлівки, Красногорівки та ін.

Як повідомляв УНІАН, після першої в 2016 році зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 13 січня спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що дотримання режиму припинення вогню на Донбасі має відновитися 14 січня.

«Наша робота в Мінську ведеться на тлі погіршення відносин між Росією й Україною. Цей факт має вплив. Я засмучений, що мої святкові побажання про режим тиші не реалізувалися. Сьогодні Борис Гризлов (представник РФ у Тристоронній контактній групі) запропонував зробити ще одну спробу, і всі учасники переговорів погодилися з ним», - сказав Сайдік.

Дипломат пояснив, що ця домовленість почне діяти з 14 січня. Представник ОБСЄ додав, що на одній з 12 ділянок роботи з розмінування вже завершено. Повне дотримання режиму припинення вогню відіграє тут вирішальну роль.