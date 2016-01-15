Бойовики на Донбасі за добу 60 разів відкривали вогонь

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО.

"Після 18:00 вчорашнього дня до завершення доби нетривалі та здебільшого хаотичні обстріли продовжились біля Донецького летовища та північніше Горлівки. Зокрема, зі стрілецької зброї та, час від часу, з гранатометів бойовики били в напрямку Пісків, Опитного, південніше Авдіївки та Новгородського, з великокаліберних кулеметів – в бік Первомайського, Троїцького, яке розташоване неподалік ділянки лінії розмежування між Горлівкою та Донецьком, а також в районі Луганського. Окрім того, однин з наших опорних пунктів поблизу Луганського злочинці обстріляли з протитанкового ракетного комплексу", - йдеться у повідомленні.

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У штабі наголосили, що під вечір загострилась ситуація біля Мар’їнки.

Там бойовики декілька разів застосовували стрілецьку зброю та гранатомети, вів вогонь також ворожий снайпер.

"Після опівночі противник вже понад 5 разів вдався до збройних провокацій проти сил АТО. Постріли зі стрілецької зброї та гранатометів лунали біля Пісків, Опитного, Луганського, найчастіше в районі Мар’їнки. Важкого озброєння впродовж ночі бойовики не застосовували. На Луганщині та біля Маріуполя було тихо", - повідомили и прес-центрі.