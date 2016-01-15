В зоні АТО за добу поранені 2 українських військових
12:47, 15 січня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО поранені двоє українських військових.
Ілюстрація / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, але двоє хлопців отримали поранення", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби бойовики понад 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
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