В ОБСЄ прокоментували суботній обстріл авто місії на Донбасі

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан засудив і назвав абсолютно неприйнятним учорашній інцидент, внаслідок якого вогнем зі стрілецької зброї було порушено роботу спостерігачів місії. Його цитує прес-служба ОБСЄ.

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"Ми отримали повідомлення про те, що спостерігачі СММ, які сприяли відновленню об’єктів систем життєзабезпечення неподалік Мар’їнки, на південному заході від Донецька, потрапили під вогонь зі стрілецької зброї. Цей інцидент стався всього через дев'ять днів після того, як їхніх колег в Горлівці, що знаходиться поза контролем уряду, погрожуючи зброєю, змусили вийти з автівок і лягти на землю", - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ вчергове підкреслили, що спостерігачі є неозброєними; що вони приїхали в Україну з метою нормалізації і стабілізації ситуації з безпекою; і, що, за великим рахунком, вони виконують роль примирителів: "ці випадки – і багато інших, які трапилися раніше – є абсолютно неприйнятними".

"Якщо спостерігачі не матимуть змоги виконувати свої обов'язки, не може бути ніякої безпеки та стабілізації", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, 16 січня бойовики зі снайперських гвинтівок обстріляли авто місії ОБСЄ.