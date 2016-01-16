Бойовики зі снайперської зброї обстріляли машину місії ОБСЄ на Донбасі

Бойовики зі снайперської зброї обстріляли машину представників ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

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«Сьогодні, 16 січня, снайпер незаконних збройних формувань з непідконтрольної українському уряду територій окремих районів Донецької області, обстріляв автомобіль патруля місії ОБСЄ. Представники СММ не постраждали, їхньому життю уже нічого не загрожує, однак автомобіль пошкоджено», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «у Мар’янці, де уже більш як півроку немає газу, сьогодні ведуться відновлювальні роботи, щодо ремонту пошкодженого газопроводу».

Також у прес-центрі уточнили, що представники місії СММ ОБСЄ були у складі патруля, до якого також входили офіцери української сторони Спільного центру контролю та координації (СЦКК), сапери ДСНС та військовослужбовці цивільно-військового співробітництва. Головне завдання спільного патруля було забезпечити безпеку цивільного персоналу, який виконував ремонтні роботи.

«Спостерігачами української сторони СЦКК неодноразово відмічалося, що обстріли з боку бойовиків НЗФ здійснюються для того, щоби затягнути процес відновлення інфраструктури на території, яка знаходиться під контролем українській владі, у тому числі й місті Мар’янка та залякати як спостерігачів СММ ОБСЄ, так і ремонтників», - наголошується в повідомленні.

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Українська сторона СЦКК наголошує на тому, що «у нашому складі була створена група контролю і координації відновлювальних робіт, яка займається суто питаннями відновлення інфраструктури Донбасу, але недопустимо щоби люди працювали під обстрілами». «В черговий раз змушені констатувати, що російська сторона СЦКК на теперішній час не може забезпечити повне припинення вогню бойовиків навіть під час проведення відновлювальних робіт електромереж, водогонів, газопроводів на визначених в Мінську пріоритетних ділянках», - підкреслює прес-центр.