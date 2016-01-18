Бойовики демонстративно перевозять техніку на ділянку Первомайське-Калинове-Польове - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

«Командування російсько-терористичних військ перекидає підкріплення на ділянку Первомайське-Калинове-Польове. Позаду передових позицій терористів у цьому районі фіксується 6 танків, 16 одиниць ББМ», - йдеться в повідомленні. При цьому відзначається, що «перекидання техніки здійснювалася без маскування, практично демонстративно».

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За даними «ІС», впродовж кількох останніх діб між Лутугиним і Білим бойовики перекидають на північний напрямок невеликі партії бронетехніки. Зокрема, за останні три доби «перекотом» (по 2-3 одиниці) перекинуто до 20 одиниць ББМ (БМП-1, 2, БМР-1К, МТ-ЛБ).