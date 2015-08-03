Упродовж доби бойовики 46 разів порушили режим тиші, використовуючи артилерію та міномети
Упродовж сьогоднішньої доби бойовики 46 разів порушували режим тиші, використовуючи заборонені Мінськими домовленостями види важких озброєнь.
Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" повідомляє прес-центр АТО.
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"Загалом, сьогодні з опівночі до 18 години противник 46 разів порушив режим припинення вогню. 4 рази бандити застосовували артилерію, 15 – міномети, 13 – стрілецьку зброю і гранатомети, тричі били з танку. У відповідь на провокації ворога сили АТО вели вогонь із озброєння, що не заборонене Мінськими домовленостями", - зазначається у повідомленні.
Як зауважили у прес-центрі, найбільша активність ворога була зафіксована з опівночі до 6 ранку. Зокрема окупанти в районі Донецька тричі били зі 120- міліметрових мінометів по Авдіївці. А о 3.10 зі сторони Спартака бандити вдарили по мирних кварталах міста з артилерії калібру 152 міліметри. Також о 4 годині з 120-міліметрових мінометів, а о 5.30 з артилерії злочинці били по Троїцькому. Крім того під вогнем танку найманців опинились Опитне і Первомайське.
На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування двічі зі 120-міліметрових мінометів і двічі з артилерії калібру 122 міліметри вели вогонь по позиціях сил АТО в Старогнатівці.
На Луганщині близько 4 і 5 години ворог накрив мінами 120 калібру Кримське, додали в штабі.