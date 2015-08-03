Упродовж доби бойовики 46 разів порушили режим тиші, використовуючи артилерію та міномети

Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" повідомляє прес-центр АТО.

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"Загалом, сьогодні з опівночі до 18 години противник 46 разів порушив режим припинення вогню. 4 рази бандити застосовували артилерію, 15 – міномети, 13 – стрілецьку зброю і гранатомети, тричі били з танку. У відповідь на провокації ворога сили АТО вели вогонь із озброєння, що не заборонене Мінськими домовленостями", - зазначається у повідомленні.

Як зауважили у прес-центрі, найбільша активність ворога була зафіксована з опівночі до 6 ранку. Зокрема окупанти в районі Донецька тричі били зі 120- міліметрових мінометів по Авдіївці. А о 3.10 зі сторони Спартака бандити вдарили по мирних кварталах міста з артилерії калібру 152 міліметри. Також о 4 годині з 120-міліметрових мінометів, а о 5.30 з артилерії злочинці били по Троїцькому. Крім того під вогнем танку найманців опинились Опитне і Первомайське.

На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування двічі зі 120-міліметрових мінометів і двічі з артилерії калібру 122 міліметри вели вогонь по позиціях сил АТО в Старогнатівці.

На Луганщині близько 4 і 5 години ворог накрив мінами 120 калібру Кримське, додали в штабі.