Місія ОБСЄ зафіксувала вибухи в окупованому Комінтерновому

Про це йдеться у звіті за 18 січня, опублікованому сьогодні.

"Ситупція довкола Комінтернового залишалась напруженою. Під час перебування у селищі Спеціальна моніторингова місія чула 12 невизначених вибухів між 10:21 та 10:30 в районі півдня та південного заходу від місця розташування спостерігачів", - йдеться у повідомленні.

Представники ОБСЄ поспілкувалися з кількома місцевими мешканцями, які заявили, що 17 січня між 16:00 та 17:00 стався обстріл на західних околицях Комінтернового. За їхніми словами, одного мешканця поранено, пошкоджено один будинок по вулиці Ахматової.

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Представник бойовиків «ДНР» підтвердив цю інформацію та додав, що поранену особу забрали у лікарню для лікування у Новоазовськ (місто, контрольоване бойовиками «ДНР», 40 км на схід від Маріуполя).

"Він не надав Спеціальній моніторинговій місії доступ до пошкодженого будинку, щоб провести аналіз воронок, посилаючись на питання безпеки", - йдеться у повідомленні.

У Новоазовську у лікарні лікар сказав спостерігачам місії, що поранена особа з Комінтернового отримала поранення внаслідок потрапляння осколків.

Окрім того, місія зазначає, що на українському блокпості поруч з селищем помітила рештки від 100 мм протитанкового ракетного комплексу, ймовірно типу 9К111 «Фагот». Від цього протитанкового ракетного комплексу був пошкоджений фортифікаційний блок. Також були помічені пошкодження на асфальті, схожі на застосування 40-мм автоматичного гранатомету. Спостерігачі не змогли визначити напрямок, звідки вівся вогонь.

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Військові українських Збройних сил на блокпосту повідомили місії, що їхні позиції обстріляли 17 січня приблизно о 16:00.

Водночас спостерігачі помітили наслідки застосування вогню від автоматичного гранатомету на західному блокпосту бойовиків «ДНР».

Бойовики повідомили, що їхні позиції також були обстріляні 17 січня приблизно о 16:00.