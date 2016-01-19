Бойовики зосереджують сили на заході Донецька - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Протягом доби зусилля супротивника зосереджені на посиленні/ротації передових підрозділів на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Розвідники фіксують зосередження особового складу, озброєння і військової техніки у західному районі Донецька.

Раніше сьогодні штаб АТО повідомляв, що на Маріупольському напрямку знову загострилася ситуація в Широкиному. По бійцях сил АТО, які тримають там позиції, ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.