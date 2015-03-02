Бойовики намагаються атакувати передові позиції українських військ - Тимчук

Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують грубо порушувати мирні Мінські домовленості, обстрілюючи позиції українських військ і цивільні об'єкти, у тому числі з використанням артилерії і важкого піхотного озброєння.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБойовики імітують відведення військової техніки із зони АТО - штаб

На окремих ділянках бойовики і російські найманці намагаються проводити атаки передових позицій українських військ. Основна активність противника проявляється на Донецькому напрямку.

"Зокрема, протягом останніх діб із застосуванням артилерії і важкого піхотного озброєння були обстріляні позиції українських військ в районі н. п. Авдіївка. Також ударів противника зазнали позиції українських військ в районі н. п. Красногорівка, Опитне, Тоненьке", - йдеться у повідомленні.

На ділянці від н. п. Красногорівка до району на південний захід від Горлівки, разом з обстрілом із застосуванням ствольної і реактивної артилерії, відзначаються спроби бойовиків витіснити українські війська з їх позицій шляхом проведення наступальних дій. На даний момент ці спроби виявлені українськими військами, але противник продовжує нарощувати свої сили у даному районі.

Розгорнуті на цьому напрямку формування російсько-терористичних військ, тактична група в 500 чол. в районі н. п. Ясинувата, і резервні формування, що діють з Куйбишевського та Київського районів Донецька загальною кількістю до 2 000 осіб, отримують підкріплення і техніку. В даному районі зафіксовано дію 4-х бронегрупп терористів, за підтримки зафіксованих раніше 3-х артилерійських груп. Загальна кількість танків, зосереджених противником на цьому порівняно вузькому ділянці, перевищила 25 одиниць, зафіксовано також кілька десятків ББМ (не менше 50 од).

Читайте такожПід Торезом на фугасі підірвалася вантажівка з бойовиками - Тимчук

"Також противник продовжує активно відновлювати боєздатність своїх формувань і проводити їх перегрупування. Зафіксовано переміщення з району н. п. Єнакієве за напрямом н. п. Ясинувата бронегрупи терористів (6 танків, 11 ББМ, 6 установок РСЗВ)", - зазначає Тимчук.

В районі Дебальцевого (Світлодарськ, Попасна, Троїцьке) терористи двічі протягом минулої доби застосовували 120-мм міномети, намагаючись наносити вогневе ураження підрозділам українських військ.