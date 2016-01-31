Мешканець Донеччини намагався ввезти на окуповану територію 260 тисяч доларів

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, під час перевірки позашляховика «Фольксваген», який прямував на тимчасово непідконтрольну територію, оглядовою групою в салоні авто, під заднім сидінням було знайдено схованку з 260 тис. доларів.

Власником коштів виявився 56-річний житель Донеччини.

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Транспортний засіб та гроші передано представникам фіскальної служби для прийняття правового рішення.

Раніше УНІАН повідомляв, що трьох громадян України, які намагались перемістити на неконтрольовану територію значну кількість валюти, зупинили на контрольному пункті в’їзду виїзду «Мар’їнка» прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби.