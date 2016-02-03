Розвідка поінформувала місію ОБСЄ про розміщення бойовиками танків, артсистем і "Градів" в зоні АТО

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Стаханова, Макіївки, Донецька та Мануйлівки забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків, артилерійських систем та 122-міліметрових РСЗВ “Град”", - йдеться у повідомленні.

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При цьому розвідники зазначають, що ситуація в зоні АТО характеризується продовженням інтенсивного вогневого впливу противника на підрозділи наших військ.

"Протягом доби здійснено 55 обстрілів зі стрілецької зброї, гранатометів та 82/120-міліметрових мінометів, з них 16 – Луганське, Зайцеве, Майорськ, Троїцьке (Слов’янський напрямок); 38 – Авдіївка, Невельське, Опитне, Піски, Новомихайлівка, Красногорівка, Мар’їнка (Донецький напрямок); один – Водяне (Маріупольський напрямок)", - йдеться у повідомленні.