Доба в зоні АТО: бойовики поновили обстріли Майорська та Зайцевого
Всього терористи 55 разів порушили перемир'я.
Минулої доби бойовики на Донбасі продовжили нехтувати домовленостями про режим тиші. Дедалі частіше вони застосовують по українських позиціях міномети. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці у Facebook.
Читайте такожЖебрівський повідомив про напружену ситуацію на двох КПВВ
"З настанням сутінок противник поновив інтенсивні обстріли наших позицій в Майорську та Зайцевому. Бойовики застосували гранатомети та міномети калібру 120-мм. А неподалік Красногорівки окупанти вели вогонь по наших укріпленнях з мінометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на околицях Донецька по опорних пунктах сил АТО в Пісках, Опитному та Авдіївці окрім гранатометів та стрілецької зброї проросійські терористи вели вогонь з мінометів калібру 82-мм. В районі Мар’їнки працював снайпер бойовиків.
Як повідомлялось, патруль ОБСЄ також зафіксував у Зайцевому вирви від снарядів діаметром 120 мм, що свідчить про використання забороненої мінськими домовленостями зброї.