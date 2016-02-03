Доба в зоні АТО: бойовики поновили обстріли Майорська та Зайцевого

Минулої доби бойовики на Донбасі продовжили нехтувати домовленостями про режим тиші. Дедалі частіше вони застосовують по українських позиціях міномети. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

Читайте такожЖебрівський повідомив про напружену ситуацію на двох КПВВ

"З настанням сутінок противник поновив інтенсивні обстріли наших позицій в Майорську та Зайцевому. Бойовики застосували гранатомети та міномети калібру 120-мм. А неподалік Красногорівки окупанти вели вогонь по наших укріпленнях з мінометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на околицях Донецька по опорних пунктах сил АТО в Пісках, Опитному та Авдіївці окрім гранатометів та стрілецької зброї проросійські терористи вели вогонь з мінометів калібру 82-мм. В районі Мар’їнки працював снайпер бойовиків.

Як повідомлялось, патруль ОБСЄ також зафіксував у Зайцевому вирви від снарядів діаметром 120 мм, що свідчить про використання забороненої мінськими домовленостями зброї.