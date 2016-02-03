За добу в зоні АТО поранено двох військовослужбовців - Лисенко
13:05, 03 лютого 2016Війна
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За минулу добу, внаслідок бойових дій в зоні проведення Антитерористичної операції, зазнали поранень двоє українських військових.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих немає, але двоє наших воїнів отримали поранення", - повідомив Лисенко.
Як повыдомлялось, минулої доби бойовики на Донбасі продовжили нехтувати домовленостями про режим тиші. Дедалі частіше вони застосовують по українських позиціях міномети. Також поновились обстріли Майорська та Зайцевого.
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