За добу в зоні АТО поранено двох військовослужбовців - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожРозвідка поінформувала місію ОБСЄ про розміщення бойовиками танків, артсистем і "Градів" в зоні АТО

"За минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих немає, але двоє наших воїнів отримали поранення", - повідомив Лисенко.

Як повыдомлялось, минулої доби бойовики на Донбасі продовжили нехтувати домовленостями про режим тиші. Дедалі частіше вони застосовують по українських позиціях міномети. Також поновились обстріли Майорська та Зайцевого.