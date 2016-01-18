У Росії за тривогою підняли ракетну бригаду з "Іскандерами"

Про це повідомили у прес-службі ЦВО, передає ТАСС.

"Ракетна бригада, на озброєнні якої перебуває "Іскандер-М", піднята за тривогою в рамках раптової перевірки боєготовності. Підрозділи бригади зараз здійснюють марш у призначені райони на Тоцькому полігоні. У ході перевірки командування оцінить виконання нормативів маршової підготовки, злагодженість дій розрахунків, здатність оперативно вирішувати поставлені завдання", - сказали у прес-службі.

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Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" оснащений як крилатими, так і балістичними ракетами. Бойове застосування комплексу можливе в температурному діапазоні від 50 градусів морозу до 50 градусів тепла на відстані до 500 км.

Варто зазначити, що останнім часом Росія регулярно проводить раптову перевірку боєздатності своїх військ.