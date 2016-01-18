У Росії за тривогою підняли ракетну бригаду з "Іскандерами"

07:08, 18 січня 2016
Світ
3733 0

Ракетна бригада Центрального військового округу, на озброєнні якої перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", піднята за тривогою і приступила до виконання навчально-бойових завдань.

/ masterok.livejournal.com

Про це повідомили у прес-службі ЦВО, передає ТАСС.

"Ракетна бригада, на озброєнні якої перебуває "Іскандер-М", піднята за тривогою в рамках раптової перевірки боєготовності. Підрозділи бригади зараз здійснюють марш у призначені райони на Тоцькому полігоні. У ході перевірки командування оцінить виконання нормативів маршової підготовки, злагодженість дій розрахунків, здатність оперативно вирішувати поставлені завдання", - сказали у прес-службі.

Читайте такожУ Росії за тривогою підняли ракетну бригаду

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" оснащений як крилатими, так і балістичними ракетами. Бойове застосування комплексу можливе в температурному діапазоні від 50 градусів морозу до 50 градусів тепла на відстані до 500 км.

Варто зазначити, що останнім часом Росія регулярно проводить раптову перевірку боєздатності своїх військ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter