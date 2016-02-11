Минулої доби у зоні АТО один військовий загинув, трьох поранено – Мотузяник

13:25, 11 лютого 2016
Війна
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Речник Адміністрації президента України з питань антитерористичної операції, полковник Олександр Мотузяник повідомив, що минулої доби в зоні АТО один український військовослужбовець загинув, трьох було поранено.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мотузяник сказав під час брифінгу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув. І ще троє наших бійців були поранені", - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що поблизу селища Кодима один військовослужбовець зазнав поранення внаслідок обстрілу бойовиків незаконних збройних формувань.

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Крім того, напередодні в районі Авдіївки троє українських військовослужбовців підірвалися на розтяжці, внаслідок чого один боєць загинув і ще двоє були поранені.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

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