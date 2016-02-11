Минулої доби у зоні АТО один військовий загинув, трьох поранено – Мотузяник
Речник Адміністрації президента України з питань антитерористичної операції, полковник Олександр Мотузяник повідомив, що минулої доби в зоні АТО один український військовослужбовець загинув, трьох було поранено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Мотузяник сказав під час брифінгу.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув. І ще троє наших бійців були поранені", - сказав Мотузяник.
Він зазначив, що поблизу селища Кодима один військовослужбовець зазнав поранення внаслідок обстрілу бойовиків незаконних збройних формувань.
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Крім того, напередодні в районі Авдіївки троє українських військовослужбовців підірвалися на розтяжці, внаслідок чого один боєць загинув і ще двоє були поранені.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.