Минулої доби у зоні АТО один військовий загинув, трьох поранено – Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мотузяник сказав під час брифінгу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув. І ще троє наших бійців були поранені", - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що поблизу селища Кодима один військовослужбовець зазнав поранення внаслідок обстрілу бойовиків незаконних збройних формувань.

Читайте такожЯкщо КПП "Мар’їнка" закриють, то на Донбасі може виникнути гуманітарна катастрофа – Лисенко

Крім того, напередодні в районі Авдіївки троє українських військовослужбовців підірвалися на розтяжці, внаслідок чого один боєць загинув і ще двоє були поранені.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.