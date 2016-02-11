Бойовики 50 разів обстріляли сили АТО, найбільш напружена ситуація - у передмістях Донецька та Горлівки

Бойовики продовжують порушувати умови перемир’я на Донбасі. За минулу добу вони 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Найбільш напружена ситуація зберігалася в передмістях Донецька та Горлівки.

"З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях в Пісках, Опитному, Авдіївці та на шахті Бутівка", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що противник сім разів зі стрілецької зброї та гранатометів обстрілював Мар’їнку.

"В районі Горлівки окупанти застосували міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Наші опорні пункти в Троїцькому та Новгородському були обстріляні з гранатометів різних систем, а по українських укріпленнях в Майорську та Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм", - зазначили у штабі.

Також мінометному обстрілу піддалися позиції сил АТО в Красногорівці.

"Гранатомети та стрілецьку зброю проросійські бойовики застосували по наших опорних пунктах біля Кодеми, Старогнатівки та Новогригорівки", - йдеться у повідомленні.