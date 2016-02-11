До зони АТО відправили новітні бронеавтомобілі "Козак-2" і модернізовані БТР
На схід України рушили 6 новітніх броньованих автомобілів «Козак-2» і три модернізовані бронетранспортери.
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, сьогодні з території Окремої комендатури охорони і забезпечення Держприкордонслужби у Києві для посилення прикордонних підрозділів на сході України виїхала чергова колона автомобільної броньованої техніки.
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Техніку прикордонне відомство закупило за бюджетні кошти.
У цілому минулого року для посилення охорони кордону було спрямовано близько 600 одиниць техніки, з яких 100 броньованих автомобілів, які зараз використовуються в зоні АТО.
Раніше генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов заявив, що нові бронеавтомобілі "Дозор-Б" і сучасні бронетранспортери БТР-3 надійдуть українським військовим у зону проведення Антитерористичної операції в середині 2016 року.