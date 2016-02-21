Упродовж дня російські бойовики 17 разів обстріляли позиції українських військових – штаб АТО
На Донбасі російські окупаційні війська не припиняють обстріли позицій Збройних сил України: впродовж дня зафіксовано 17 порушень режиму тиші.
Частина обстрілів носить провокативний характер, з метою відкриття вогню у відповідь та деморалізації військовослужбовців ЗСУ, зазначається у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.
На Маріупольському напрямку по опорних пунктах неподалік Мар’їнки ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
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На Донецькому напрямку з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета проросійські найманці обстріляли позиції українських військ поблизу Зайцевого.
Опорні пункти наших військ в районі Красногорівки, Пісків, Троїцького, Новгородського бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів, а позиції в районі Первомайського та Авдіївки з протитанкового гранатомета.
Як повідомляв УНІАН раніше, за минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України найгарячішими точками в зоні АТО була лінія оборони Зайцеве - Майорськ і селище Піски.