За добу найгарячішими точками у зоні АТО стала лінія оборони Зайцеве - Майорськ і Піски

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України найгарячішими точками в зоні АТО була лінія оборони Зайцеве - Майорськ і селище Піски.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на Донецькому напрямку впродовж учорашньої доби двома найбільш гарячими точками були лінія оборони Зайцеве – Майорськ і селище Піски.

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«Противник по одному разу використовував міномети калібру 120 мм та БМП, а також тричі вів снайперський вогонь. Крім того, ворожі обстріли зафіксовано й на інших ділянках фронту. Зокрема, поблизу селища Луганське окупанти застосовували проти наших позицій ПТРК, а в Маріуполі сталася серія ворожих провокацій», - повідомив Мотузяник.

На Маріупольському напрямку українські військовослужбовці зафіксували активний снайперський вогонь з боку бойовиків у населених пунктах Мар'їнка і Красногорівка, чотири мінометних обстріли на лінії оборони Гнутове і Талаківка, а також дві перестрілки в Широкиному.

У зв'язку з регулярними обстрілами окупантів, до Мар'їнки було направлено додаткові сили спецпідрозділу Національної поліції «Сокіл» з метою проведення контрдиверсійних заходів, виявлення небезпечних боєприпасів та запобігання спробам нелегального перевезення зброї.

Тим часом, на Луганському напрямку, за його словами, триває затишшя.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець.