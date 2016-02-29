Волонтери дізналися розмір зарплати чиновників "ДНР", призначеної російськими кураторами (документ)

Про це УНІАН повідомив український фахівець з веб-безпеки і засновник волонтерської організації "Українські кібервійська" Євген Докукін.

За його словами, волонтерська організація має в своєму розпорядженні відповідні дані в результаті злому офіційної пошти одного з органів терористичного формування.

"Українські кібервійська захопили 13,6 ГБ даних Народної ради "ДНР", - зазначив він.

Зокрема, йдеться, що зарплати співробітників коливаються від 18,5 тис. грн у головного бухгалтера до 35,5 тис. грн у керівника апарату.

Крім того, серед матеріалів, отриманих "Українськими кібервійськами", є документи за підписом відомих сепаратистів і терористів, таких як Олександр Захарченко, Денис Пушилін та Андрій Пургін.

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В архіві міститься безліч указів, розпоряджень, грамот і навіть лист-звернення особисто до президента Російської федерації Володимира Путіна від імені Пургіна "зі щирою вдячністю за допомогу".

"Це ексклюзив, навіть не передавав їх (документи – УНІАН) в СБУ (які потім по півроку вивчають документи) й одразу оприлюднив. У нас є багато електронних документів "ДНР", - сказав Докукін.

Довідка УНІАН. "Українські кібервійська" - волонтерська IT-організація, заснована в червні 2014 року, яка спеціалізується на проведенні оборонних і наступальних операцій в інтернеті з метою протидії сепаратистам і терористам і запобігання інформаційній війні Росії проти України.