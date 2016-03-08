Під Авдіївкою було гаряче: бойовики обстріляли позиції сил АТО з танків

Порушуючи Мінські угоди, російські терористи продовжили обстріли укріпленнях сил АТО забороненими видами озброєння, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Використання мінометів по позиціях поблизу Авдіївки їм виявилось замалим і близько 17.00 бойовики використали танк та здійснили з нього 6 пострілів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДРГ бойовиків атакувала сили АТО під Авдіївкою - штаб

Зазначається, що опорні пункти ЗСУ в Пісках та Майорську ворог обстріляв з мінометів калібру 82-мм., а з гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції поблизу Опитного, Троїцького, Луганського, Новгородського, Лозового.

На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по позиціям сил АТО в районі н.п Красногорівка, Мар’їнка, Талаківка та Широкине з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські воїни в окремих випадках вели вогонь у відповідь на обстріли знахабнілих окупантів з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.