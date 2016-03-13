Бойовики протягом доби обстріляли сили АТО рекордну кількість разів - понад 70

Рекордну кількість обстрілів протягом останніх тижнів зафіксовано на Донецькому напрямку - 62, 8 на Маріупольському та 1 на Луганському, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

Зокрема, 19 мінометних обстрілів зафіксовано по всій лінії розмежування. Напруженою залишається обстановка під Авдіївкою, де російські бойовики крім мінометів та гранатометів для обстрілу позицій використали двічі танк та гармати калібром 122 мм.

З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї ворог інтенсивно вів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого та Майорська. Тричі наші укріплення поблизу Луганського російські терористи обстріляли з БМП.

Близько 18 години бойовики зі 122 мм артилерійських систем обстріляли позиції під Красногорівкою, випустивши при цьому 18 снарядів.

Новоселівку, Новгородське та Троїцьке терористи обстрілювали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. З настанням сутінок російські найманці з мінометів, АГС та кулеметів вели вогонь по українських захисниках в Пісках та Опитному.

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На Маріупольському напрямку російські найманці вели вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Гнутового з міномету, а з гранатометів та кулеметів поблизу Мар’їнки та Водяного. Неприцільно, в напрямку позицій сил АТО бойовики вели вогонь з мінометів поряд з Талаківкою.

З кулеметів великого калібру ворог вів вогонь по опорному пункту поблизу Новозванівки на Луганщині.