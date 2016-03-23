Росія перекинула на Донбас "молоде поповнення" з Дагестану - розвідка

Як зазначається у повідомленні на сайті ГУР МОУ, було підтверджено чергові факти перекидання з території Росії особового складу, постачання озброєння, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для потреб 2-го армійського корпусу (АК) (Луганськ) збройних сил Російської Федерації до населених пунктів: Антрацит – три 122-мм РСЗВ "Град", три БТР, два паливозаправники, два вантажні автомобілі з боєприпасами, три автомобілі з особовим складом (60 військовослужбовців); Свердловськ - п’ять 122-мм РСЗВ "Град".

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Розвідка також повідомляє, що для відновлення втрат та доукомплектування бойових підрозділів 1-го АК ЗС РФ прибуло "молоде поповнення" з Республіки Дагестан (Російська Федерація).

"З огляду на активні бойові дії у районі н.п. Авдіївка, прибулі російські військовослужбовці всіляко намагаються уникнути розподілення до 11-го омсп (окремий мотострілковий полк - УНІАН), у тому числі шляхом підкупу офіцерів кадрового органу штабу корпусу", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, управління розвідки повідомляє, що Україна надала представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію про наявність танків та артилерійських систем калібром понад 100-мм у районах Ясинувата, Донецьк, Мічуріне, Кузнецово-Михайлівка та Свободне.