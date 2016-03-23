Вдень бойовики зосередили обстріли позицій сил АТО на донецькому напрямку

Про це повідомляє прес-центр штабу Антитерористичної операції у зведенні на 18.00. За даними штабу, по позиціях сил АТО поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь з міномету калібру 82 мм, ручних гранатометів та стрілецької зброї.

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Близько 15.00 опорні пункти в районі Красногорівки терористи обстріляли з гранатометів та мінометів калібру 82 мм, випустивши при цьому 28 мін.

Крім того, снайпери російських найманців обстрілювали позиції поблизу Зайцевого, а по укріпленнях в районі Майорська ворог вів вогонь з кулеметів великого калібру.

На Маріупольському напрямку позиції поблизу Новотроїцького бойовики обстріляли з міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем.

По захисникам Широкиного російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

В окремих випадках українські бійці відкривали вогонь у відповідь.