За добу в зоні АТО зафіксували більше 20 обстрілів, найгарячіше - в Авдіївці
Бойовики здійснили 23 обстріли українських захисників, зокрема на Донецькому напрямку 16, на Маріупольському 5 та 2 на Луганському.
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.
"Одним із найпомітніших на мапі бойових дій населених пунктів залишається Авдіївка. Саме тут по опорним пунктам наших сил було завдано 6 вогневих ударів із ворожих мінометів. Поєднуючи заборонену зброю калібру 120 мм та 82 мм незаконні збройні формування посилювали інтенсивність вогню стрільбою із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
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У штабі АТО наголосили, що обстріли бійців Збройних Сил України на цьому напрямку відбулися також із кулеметів великого калібру в районі Майорська, а із ручних та автоматичних гранатометів у напрямках Луганського, Зайцевого, Опитного, Новгородського та шахти Бутівка.
"На Маріупольському напрямку бойовики нанесли вогневий удар із мінометів по захисниках Широкіного, а на Луганщині, використовуючи своїх снайперів та вогонь зі стрілецької зброї обстріляли Трьохізбенку і Станицю Луганську. З метою утримання займаних районів оборони сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації використовуючи стрілецьку зброю", - повідомили у прес-центрі.