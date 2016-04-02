Зайцево і Авдіївка залишаються найгарячішими точками у зоні АТО - Лисенко

Протягом минулої доби, як і раніше, населені пункти Зайцево і Авдіївка Донецької області продовжують залишатися самими гарячими точками у зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Як і раніше, двома "найгарячішими точками" залишаються Зайцево та Авдіївка. Крім цього, ворог активізувався дещо південніше (район Пісок і Невельського). Неспокійно і на інших ділянках фронту. За підрахунками, вчора по наших позиціях було здійснено близько 90 мінометних пострілів. Всього протягом минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 46 ворожих обстрілів", - сказав Лисенко.

За його словами, на Маріупольському напрямку епіцентром протистояння вчора була Мар'їнка. Окупанти неодноразово відкривали снайперський вогонь і застосували РПГ та стрілецьку зброю. Крім цього, ворог зробив 2 постріли з ПТРК у Новотроїцькому. В районі с. Лебединське зафіксований політ ворожого БПЛА. Всього протягом минулої доби на Маріупольському напрямку здійснено 11 ворожих обстрілів.

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На Луганському напрямку противник 8 разів порушив режим тиші в Попаснянському районі. Провокації відбувалися протягом усього дня, але здебільшого в світлий час доби. У всіх випадках НВФ відкривали вогонь з боку сіл, прилеглих до окупованого м. Первомайськ.