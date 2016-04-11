У Мар'їнці снайпер "ДНР" застрелив мирного жителя
17:00, 11 квітня 2016Війна
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11 квітня у Мар'їнці Донецької області снайпер "ДНР" застрелив місцевого мирного жителя.
REUTERS
Про це повідомив Начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
Зазначається, що внаслідок отриманого поранення чоловік помер дорогою до лікарні.
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"Сьогодні в Мар'їнці, в районі вулиці Тельмана, 104, близько 15 години, снайпер-вбивця "ДНР" важко поранив місцевого жителя. Чоловік, 1959 року народження, працював у своєму городі. Дорогою до лікарні від отриманого поранення місцевий житель помер", - йдеться у повідомленні.
Сегодня в Марьинке, в районе улице Тельмана, 104, около 15 часов, снайпер-убийца «ДНР» тяжело ранил местного жителя. Муж...Опубликовано Vyacheslav Abroskin 11 апреля 2016 г.
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