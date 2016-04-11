У Мар'їнці снайпер "ДНР" застрелив мирного жителя

Про це повідомив Начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Зазначається, що внаслідок отриманого поранення чоловік помер дорогою до лікарні.

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"Сьогодні в Мар'їнці, в районі вулиці Тельмана, 104, близько 15 години, снайпер-вбивця "ДНР" важко поранив місцевого жителя. Чоловік, 1959 року народження, працював у своєму городі. Дорогою до лікарні від отриманого поранення місцевий житель помер", - йдеться у повідомленні.